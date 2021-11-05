50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.. صور

القاهرة - سامية سيد - أدى الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني صلاة الجمعة اليوم، في رحاب المسجد الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة لـ"وفا" إن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على أبوابه.

وتوافد الآلاف مبكرا إلى المسجد الأقصى لصلاة الفجر نصرة واسنادا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وشددت قوات الاحتلال من قيودها على المداخل والأبواب والحواجز منذ ساعات مبكرة، ومنعت عددا كبيرا من الوافدين للصلاة من الضفة الغربية من الوصول إلى القدس.