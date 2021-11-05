شكرا لقرائتكم خبر عن ‏سفارة السعودية بأديس أبابا تطالب مواطنيها بمغادرة إثيوبيا بسبب التدهور الأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت ‏سفارة المملكة العربية السعودية فى أديس أبابا من مواطنيها مغادرة إثيوبيا بسبب التدهور الأمنى هناك ، وفق نبأ عاجل أوردته العربية .

وكانت قوات تيجراي انضمت إلى جماعات مسلحة ومعارضة أخرى في تحالف ضد رئيس الوزراء أبي أحمد، للسعي إلى فترة انتقال سياسي بعد عام من الحرب المدمرة.

ويشمل التوقيع على إنشاء التحالف الجديد، والذي جرى في واشنطن، اليوم الجمعة، قوات تيغراي، التي تقاتل القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة، بالإضافة إلى جيش تحرير أورومو، الذي يقاتل الآن إلى جانب قوات تيغراي، وسبع مجموعات أخرى من جميع أنحاء البلاد.

ويسعى التحالف الجديد المسمى "الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية" إلى "إقامة ترتيب انتقالي في إثيوبيا" حتى يتمكن رئيس الوزراء من الرحيل في أسرع وقت ممكن، حسبما قال يوهانيس أبرهة، أحد المنظمين، وهو من مجموعة تيغراي.