شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية في ألمانيا شتيفان زايبرت أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تتوجه إلى باريس في 12 نوفمبر 2021 بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف أن المستشارة الألمانية سوف تشارك في رئاسة مؤتمر ليبيا هناك إلى جانب فرنسا وإيطاليا والأمم المتحدة وليبيا.

وذكر المتحدث أن المؤتمر سيركز على دعم ليبيا في طريقها إلى الاستقرار على المدى الطويل، وكذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وانسحاب القوات العسكرية الأجنبية.