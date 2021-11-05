شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي ينفى إغلاق جسر السنك والجمهورية بالعاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت خلية الإعلام الأمني العراقي إغلاق جسري السنك والجمهورية. بالعاصمة بغداد بعد تظاهرات بالمنطقة الخضراء اعتراضا على نتائج الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنها "تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من أنباء عن إغلاق جسري السنك والجمهورية في العاصمة بغداد"، مشيرة الى أن "الجسرين سالكين أمام حركة العجلات والمواطنين بشكل طبيعي".