اخبار الخليج

الأمن العراقي ينفى إغلاق جسر السنك والجمهورية بالعاصمة بغداد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي ينفى إغلاق جسر السنك والجمهورية بالعاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت خلية الإعلام الأمني العراقي إغلاق جسري السنك والجمهورية. بالعاصمة بغداد بعد تظاهرات بالمنطقة الخضراء اعتراضا على نتائج الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنها "تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من أنباء عن إغلاق جسري السنك والجمهورية في العاصمة بغداد"، مشيرة الى أن "الجسرين سالكين أمام حركة العجلات والمواطنين بشكل طبيعي".

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا