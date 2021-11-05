شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات أمام المنطقة الخضراء اعتراضاً على نتائج الانتخابات العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظاهر عدد من المحتجين أمام المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد اعتراضاً على نتائج الانتخابات.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم الجمعة، ان " عددا من المحتجين تظاهروا أمام المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد اعتراضاً على نتائج الانتخابات".

ونفت خلية الإعلام الأمني إغلاق جسري السنك والجمهورية.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنها "تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من أنباء عن إغلاق جسري السنك والجمهورية في العاصمة بغداد"، مشيرة الى أن "الجسرين سالكين أمام حركة العجلات والمواطنين بشكل طبيعي".