شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يشن هجوما استهدف مواقع للحوثيين بمديرية الجوبة فى مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الجيش اليمنى، هجومًا عكسيًا استهدف مواقع الحوثى فى مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، وتمكنت من دحرعناصر الحوثى من أطراف منطقة العمود، وتقدمت إلى منطقة "الميزان" باتجاه "يعره" فى مديرية الجوبة.

وقال مدير دائرة شؤون الضباط فى وزارة الدفاع اليمنية العميد علي الحوري - في تصريح أوردته قناة اليمن الإخبارية - "إن أبطال الجيش اليمني مسنودين برجال المقاومة الشعبية خلال الساعات الماضية، خاضوا معارك عسكرية بطولية بمختلف جبهات المحافظة، استنزفت القدرات القتالية للعناصر الحوثية".

وأوضح أن أبطال الجيش والمقاومة، ورجال القبائل، خاضوا ملاحم بطولية وينفذون عمليات هجومية، ويفشلون كافة المحاولات اليائسة التي تقوم بها عناصر الحوثي الإيرانية في مختلف الجبهات.

ولفت العميد الحوري إلى سقوط المئات من عناصر هذه الجماعات الحوثية بين قتيل وجريح وأسير، بينهم قيادات ميدانية، مشيرًا إلى أن مدفعية الجيش الوطني دمرت في الجبهات الجنوبية للمحافظة أكثر من 12 عربة مدرعة، و11 طقمًا قتاليًا، وعددًا من المعدات والأسلحة.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر بعدة غارات جوية مركزة مدافع 23 تابعة للعناصر الإيرانية، ونحو3 عربات bmb، ومخزن أسلحة و8 عربات مدرعة ونحو 13 طقمًا قتاليًا، كانت تحمل أسلحة ومعدات وتعزيزات لعناصر الحوثى.

وأكد العميد الحوري أن قوات الجيش تمكنت من كسر هجمات عدة للعناصر الحوثية في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، مشيرًا إلى أن العناصر الحوثية تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث سقط العشرات من عناصرها وقياداتها بين قتيل وجريح.

كما أكد أن مدفعية الجيش في الجبهات الجنوبية دمرت أيضًا خلال اليومين الماضيين 7 عربات مدرعة، و9 أطقم قتالية، بمن عليها من تعزيزات لتلك العصابة الإجرامية.