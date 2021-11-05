شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تُصادق على إعلان قادة جلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادقت دولة الإمارات على إعلان قادة جلاسكو "COP26" بشأن الغابات واستخدام الأراضي، والذي يلزم الدول بالتعاون والعمل الجماعي لوقف فقدان الغابات وإعادة تأهيلها وتدهور الأراضي بحلول 2030، وتحفيز الحراك العالمي نحو التنمية المستدامة.



وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ - "إن فقدان الغابات وتدهور الأراضي يمثل أحد التحديات المهمة للمجتمع الدولي، إذ يهدد تفاقمه بفقدان الخدمات التي تقدمها النظم البيئية الحيوية مثل توفير موائل طبيعية للتنوع البيولوجي، وأحواض طبيعية لتخزين الكربون لدعم العمل المناخي".



وأضافت أن الإمارات انطلاقًا من إيمانها بأن تعزيز التعاون والتنسيق الدولي يرفع القدرة على مواجهة كافة التحديات، صادقت على إعلان القادة بشأن الغابات واستخدام الأراضي، وستعمل بالتعاون مع باقي الدول المؤيدة للإعلان على الحد من هذا الفقد وتعزيز جهود الحفاظ على الغابات والاستخدام المستدام للأراضي.



وفي إطار مكافحة تدهور الأراضي، تعزز دولة الإمارات نظمها البيئية الكربونية الزرقاء (النباتات الساحلية مثل غابات القرم "المانغروف" والمستنقعات المالحة ومروج الأعشاب البحرية)، وتقوم الدولة بزراعة أشجار القرم "المانغروف" بشكل استباقي والتي تعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتنمية المخزون الطبيعي للكربون وتعزيز المرونة البيئية، بالإضافة إلى ذلك تقدم أشجار القرم "المانغروف" خدمات بيئية تساعد في الحد من تأثير التغيرات المناخية وتوفير موائل طبيعية لتعزيز التنوع البيولوجي.



وتحقيقًا لهذا الهدف، وضمن تقريرها الثاني للمساهمات المحددة وطنيًا تعهدت دولة الإمارات بتوسعة مساحة غابات القرم "المانغروف" عبر زراعة 30 مليون شجرة قرم بحلول 2030.