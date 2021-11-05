شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف يترأس الوفد الروسي في المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة الروسية لدى فرنسا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي سيجرى في باريس، في 12 نوفمبر الجاري.

وقال ممثل السفارة الروسية لدى فرنسا لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "سيترأس وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الوفد الروسي في المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس في 12 نوفمبر 2021".

وينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا في 12 نوفمبر قبل شهر من انتخابات عامة تهدف إلى طي صفحة عقد من النزاع في هذا البلد.