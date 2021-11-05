شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وإسبانيا يؤكدان الحرص على التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسباني خوسيه مانويل ألباريس، الحرص المشترك على زيادة التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، وتعميق التنسيق إزاء القضايا الإقليمية وجهود حل الأزمات في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية/بترا/ أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي اليوم/الجمعة/، التحضيرات الجارية لعقد المنتدى الإقليمي السادس لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط برئاسة الأردن والأتحاد الأوروبي، وباستضافة من إسبانيا، والمزمع عقده في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في برشلونة.



كما أّكدا أهمية الاجتماع الوزاري، الذي ُسيعقد بعد ظهر نفس اليوم، لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي مع نظرائهم من دول الجوار الجنوبي الشريكة للاتحاد الأوروبي في إطار "وثيقة الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الجنوبي".



وأتفق الوزيران على عقد الجولة القادمة من المشاورات السياسية بين المملكة وإسبانيا في العاصمة مدريد.