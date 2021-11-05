شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد بشأن البحث عن المفقودين في حالات الحريق والسيول والانهيارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، في عددها رقم (4907)، قرار لجنة الدفاع المدني المكلفة رقم (١) وتاريخ 6-3-1443هـ، بالموافقة على لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني.

وتضمنت اللائحة 9 مواد، من بينها التوقف عن أعمال البحث عن المفقودين بعد 21 يوماً من البلاغ بعد بذل كل الجهود الممكنة مع إمكانية تمديد فترة البحث لمدة مماثلة بعد أخذ موافقة سمو وزير الداخلية.

حيث تضمنت اللائحة في مادتها السادسة:

تتولى المديرية العامة للدفاع المدني مهمة البحث عن المفقودين وفقا للآتي:

أ- البحث والإنقاذ في حالات الحريق وحالات الأمطار والسيول والانهيارات والانجرافات الطينية والرملية والصخرية أو السقوط من المرتفعات والمناطق الجبلية الوعرة أو السقوط في الآبار.

ب- البحث في مواقع محددة ومحصورة بمشاركة الجهات المعنية ذات العلاقة.

ج- تتوقف أعمال البحث بعد مضي واحد وعشرين يوما من البلاغ بعد بذل كل الجهود الممكنة مع إمكانية تمديد فترة البحث لمدة مماثلة بعد أخذ موافقة سمو وزير الداخلية.

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