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الأمن العراقي يطلق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين وسط بغداد... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك"، بأن قوات الأمن أطلقت أعيرة نارية في الهواء بهدف تفريق المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن اشتباكات عنيفة حدثت بين القوات الأمنية والمتظاهرين بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء.

وأشارت إلى وقوع بعض الإصابات في صفوف المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد أكد في وقت سابق، أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات هو حق "دستوري وقانوني" مكفول، لكنه حذر من التعرض إلى الأمن العام وسلامة البلد.

يذكر أن نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق قد أظهرت حصول التيار الصدري على 73 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، تلته كتلة "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي بـ 38 مقعدا، وحلت كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 37 مقعدا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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