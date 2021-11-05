خامات روسية يستخدمها حرفيو أرواد لصناعة السفن...فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - يعيش السكان المحليون على صيد الأسماك وصنع الشباك الآن في الجزيرة نفسها، التي كانت في السابق نقطة عبور رئيسية للملاحة، كما وصفتهم قناة "زفيزدا" الروسية التي زارت الجزيرة للاضطلاع على صناعة القوارب فيها.

وتعد القوارب الطريقة الوحيدة للوصول إلى جزيرة أرواد، حيث تبعد 20 دقيقة فقط بالقارب البحري من ميناء طرطوس.

وتعني كلمة أرواد بالفينيقية "الملجأ"، وهي الجزيرة المأهولة الوحيدة في سوريا، لذلك فهي تجذب السياح، المكان الأكثر شهرة هنا هو القلعة االتي يعود قدمها إلى الحقبة الكنعانية.

في جميع الأوقات، كانت التجارة مزدهرة على الجزيرة، وكانت السفن ترسو، ويتم تفريغ حمولتها، وقال رئيس متحف أرواد رائف عيسى أمين: "لقد كانت نقطة عبور ربطت العديد من البلدان".

ويعيش السكان المحليون على الصيد وصنع الشباك والقوارب، هذه الحرف موجودة هنا منذ عدة آلاف من السنين.

وصنعت معظم أجزاء القوارب في الجزيرة يدويًا، ويتم جلب بعضها الآن من روسيا عبر ميناء اللاذقية وطرطوس.

و تباع السفن المحلية لجميع الدول المجاورة لسوريا، ولا تزال أرواد تعتبر المصنع الرئيسي للقوارب في الشرق الأوسط والآن بخامات روسية.

وكانت أرواد مملكة فينيقية مزدهرة سيطرت على مناطق من سواحل سوريا الشمالية، وورد اسم أرواد أو أرادوس في رسائل تل العمارنة وفي حوليات ملوك آشور وفي مكتشفات الحضارة الفينيقية على المتوسط.