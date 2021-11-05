الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين اجتازا حدود بلاده من سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، أكد من خلالها اعتقال شخصين اجتازا خط الحدود من الأراضي السورية تجاه نظيرتها الإسرائيلية، بشكل متعمد.

وأشار أفيخاي أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي قد نصب كمينا منظما للقبض على المشتبه فيهما، وذلك في المنطقة الحدودية جنوب هضبة الجولان السورية المحتلة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عملية إلقاء القبض على الشخصين جاءت في سياق الجهود الإسرائيلية المتواصلة لحماية الحدود، لافتا إلى أنه تم نقل المشتبه فيهما من أجل مواصلة التحقيق لدى قوات الأمن الإسرائيلية.

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