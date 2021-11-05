اخبار الخليج

حصة السعودية من إنتاج "أوبك+" النفطي تتجاوز 10 ملايين برميل يوميا في ديسمبر

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الموقع الإلكتروني العربية نت، مساء أمس الخميس، بأن تحالف "أوبك+" قرر في اجتماعه الوزاري الشهري الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير خلال شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

© AP Photo / JOHN GAPS III

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، أن تحالف "أوبك +" اتفق على تثبيت زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في الشهر المقبل، في وقت سيعقد تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اجتماعه التالي في الثاني من الشهر نفسه.

ومع زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا خلال الشهر المقبل، فإنه من المقرر تجاوز حصة من إنتاج "أوبك+" 10 ملايين برميل يوميا، خلال هذا الشهر، وذلك لأول مرة منذ جائحة .

وفي السياق ذاته، أشارت إدارة معلومات الطاقة، أول أمس الأربعاء، إلى ارتفاع مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأسبوع الماضي، في وقت تراجعت مخزونات البنزين، مضيفة أن مخزونات الخام زادت بحوالي 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 434.1 مليون برميل، رغم توقعات محللين بزيادة قدرها 2.2 مليون برميل فقط.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية عبر سبوتنيك

© Sputnik / Mohamed Hassan

السعودية 2030 والتحرر من النفط

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا