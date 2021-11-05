حصة السعودية من إنتاج "أوبك+" النفطي تتجاوز 10 ملايين برميل يوميا في ديسمبر

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الموقع الإلكتروني العربية نت، مساء أمس الخميس، بأن تحالف "أوبك+" قرر في اجتماعه الوزاري الشهري الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير خلال شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

© AP Photo / JOHN GAPS III

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، أن تحالف "أوبك +" اتفق على تثبيت زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في الشهر المقبل، في وقت سيعقد تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اجتماعه التالي في الثاني من الشهر نفسه.

ومع زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا خلال الشهر المقبل، فإنه من المقرر تجاوز حصة السعودية من إنتاج "أوبك+" 10 ملايين برميل يوميا، خلال هذا الشهر، وذلك لأول مرة منذ جائحة كورونا.

وفي السياق ذاته، أشارت إدارة معلومات الطاقة، أول أمس الأربعاء، إلى ارتفاع مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأسبوع الماضي، في وقت تراجعت مخزونات البنزين، مضيفة أن مخزونات الخام زادت بحوالي 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 434.1 مليون برميل، رغم توقعات محللين بزيادة قدرها 2.2 مليون برميل فقط.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية عبر سبوتنيك