بينيت: سنفعل أي شيء لحماية أنفسنا من إيران

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست، مساء أمس الخميس، بأن تصريح بينيت جاء عبر كلمة افتراضية خلال ندوة عقدتها مجموعة "موحدون ضد إيران نووية" الأمريكية، وهي المجموعة التي شارك فيها مسؤولون من إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

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وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن بلاده ستفعل كل شيء وأي شيء ممكن من أجل حماية نفسها من التهديد الوجودي الإيراني، مدعيا أن إيران لا تمثل تهديدا على بلاده وحدها، وإنما على المجتمع الدولي ككل.

ودعا نفتالي بينيت إلى عدم السماح لإيران بالإفلات من العقاب، وذلك تمهيدا لإعادة إجراء محادثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، مناديا بمواصلة الضغط على إيران، واستمرار التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي بهذا الشأن.

وفي سياق متصل، تساءلت قناة عبرية، أمس الخميس، عن مدى إمكانية تصدي إسرائيل لأكثر من 2500 صاروخ، بشكل يومي، في حال دخولها الحرب على الجبهة الشمالية.

ونشرت القناة العبرية الـ12، صباح اليوم الخميس، حوارا للجنرال أوري غوردين، قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أكد من خلاله استعداد بلاده لسقوط أكثر من 2500 صاروخ بشكل يومي في مناطق مأهولة بالسكان، وهو ما تجري السلطات الإسرائيلية التدريب عليه، في الوقت الراهن.

وتحت عنوان "إيران لن تسكت"، جاء حوار أو لقاء القناة مع الجنرال أوري غوردين، الذي أفاد من خلاله بأن بلاده باتت مستعدة لتلقي أو لسقوط آلاف الصواريخ على مناطق مأهولة بالسكان، من شمال البلاد إلى جنوبها، مشيرا إلى أن الأمر يعتمد على المواطن الإسرائيلي ومدى تفهمه لخطورة الوضع وما يجري في المنطقة الشمالية لبلاده من خطورة أمنية.

وألمح الجنرال أوري غوردين إلى تورط بلاده في الهجوم على سوريا، بدعوى مهاجمة مستودعات أسلحة، رغم تأكيد القناة العبرية نفسها بأن هذا الأمر ينسب إلى وسائل إعلام سورية، تتهم إسرائيل، دوما، بمهاجمة أراضيها.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أكدت انطلاق مناورة "نقطة تحول" على الجبهة الداخلية، التي تحاكي عدة سيناريوهات لحرب شاملة على أكثر من جبهة، فضلا عن احتمال اندلاع اضطرابات في البلدات العربية في الداخل، وهي المناورات التي بدأت الأحد، وتنتهي اليوم الخميس.

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