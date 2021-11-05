مصادر عسكرية سودانية تكشف تكوين المجلس السيادي المرتقب

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "الغد" عن مصادر سودانية عسكرية قولها إن المجلس السيادي المرتقب سيضم 14 شخصا وسيكون برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

ووفقا للمصادر، فإن أعضاء المكون العسكري، هم: نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، وعضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، وعضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق الركن ياسر العطا، وعضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مستشار بحري إبراهيم جابر.

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وأوضحت المصادر أن المجلس سيضم أيضا قادة العملية السلمية، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني ورئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، وقائد تحالف قوى تحرير السودان الطاهر حجر، ومالك عقار رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس السيادي السوداني الجديد سيضم 4 مدنيين.

وحسب المصادر تم تأجيل اختيار ممثل مقعد شرق السودان لإجراء المزيد من التشاور.

وكان مصدر سوداني مسؤول، قد صرح الأربعاء الماضي لـ"سبوتنيك"، بأن التوصل إلى توافق بين العسكريين والمدنيين على العودة إلى الشراكة والابتعاد عن التصعيد "بات قريبًا جدًا".

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان فرض في أواخر أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهماً المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".

ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

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