"التعاون الإسلامى" تدين استهداف الحوثيين للمدنيين فى جازان السعودية بطائرة مفخخة

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الجمعة عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف الحوثيين الإرهابية للمدنيين الأبرياء في مدينة جازان بطائرة مسيرة مفخخة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها .

وشدد الأمين العام - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية، التي ترتكبها الحوثيين ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.



وأكد العثيمين مجددا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن صباح اليوم الجمعة، تدمير الدفاعات السعودية، طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان.