شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية فى اليمن يدمر طائرة حوثية مسيرة باتجاه جازان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الجمعة، أن الدفاعات السعودية قامت بتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان، وفقا لقناة الإخبارية السعودية.
وكان التحالف أعلن، الثلاثاء الماضي، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه جازان.. كما اعترضت ودمرت الاثنين الماضي، طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط.
وأكد التحالف أن عناصر الحوثى ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.
وبالأمس أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مقتل 115 حوثيا، وتدمير 14 آلية عسكرية في محافظتي مأرب والجوف خلال 24 ساعة.
وأوضح التحالف في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية الخميس، أنه جرى تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات جماعة الحوثى في مناطق مديرية صرواح "غرب محافظة مأرب" وفي محافظة الجوف المجاورة خلال الساعات الـ24 الماضية.