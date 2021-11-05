شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام التونسى للشغل عن بطاقة الجلب الدولية: المرزوقى أساء لتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل محمد علي البوغديرى، اليوم الجمعة، على صدور بطاقة جلب ضد رئيس الجمهورية التونسية الأسبق محمد المنصف المرزوقي، وفق إذاعة شمس التونسية.

وقال محمد علي البوغديري،:"المرزوقي أساء لتونس"، لافتا إلى أن أي مواطن شريف ووطني لا يقبل بهذه الإساءة.

وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.

وتولى منصف المرزوقى رئاسة الجمهورية بين عامى 2011 و2014، قد أكد يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك، والذى أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها فى تونس يومى 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.

وعلى إثر هذه الحادثة طلب رئيس الدولة، قيس سعيد، في أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن "تفتح تحقيقا قضائيا فى حق من يتآمرون على تونس فى الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".

وأضاف الرئيس التونسى خلال ذلك الإجتماع قوله: "إن من يتآمر على تونس فى الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة فى الداخل والخارج".

وقد أفاد الناطق الرسمى باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، أنه تم فتح تحقيق بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق، منصف المرزوقي، فى فرنسا.