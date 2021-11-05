شكرا لقرائتكم خبر عن قضاء فرنسا يغرم بريجيت باردو 20 ألف يورو لوصفها لإهانتها سكان جزيرة لاريونيون الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر القضاء الفرنسى حكما على الممثلة بريجيت باردو بدفع غرامة قدرها 20 ألف يورو بتهمة توجيه إهانات علنية بعدما وصفت أهالي جزيرة لاريونيون الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي سنة 2019 بأنهم "سكان أصليون احتفظوا بجيناتهم الوحشية"، كما حُكم على برونو جاكلان الملحق الإعلامي للممثلة الفرنسية السابقة البالغة 85 عاما، بدفع غرامة قدرها أربعة آلاف يورو بتهمة التواطؤ في توجيه الاتهامات العلنية.

وكان جاكلان قد أرسل بطلب من باردو رسالة بريدية تتضمن العبارات التي شكلت موضوع الملاحقة القانونية إلى وسائل إعلامية عدة بينها وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي السابع من أكتوبر، خلال المحاكمة، طلبت النيابة العامة فرض غرامة قدرها 25 ألف يورو في حق النجمة السابقة التي انخرطت في الدفاع عن حقوق الحيوانات، و5 آلاف يورو في حق معاونها.

وكانت باردو قد وجهت في مارس 2019 رسالة مفتوحة إلى المسؤول المحلي في جزيرة لاريونيون آنذاك أموري دو سان كانتان.

وكتبت باردو في الرسالة إنها "تلقت سيلا من الرسائل المنددة بهمجية سكان لاريونيون في حق الحيوانات"، واصفة إياهم بأنهم "سكان أصليون احتفظوا بجيناتهم الوحشية".