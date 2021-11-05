انتشار القوات العراقية فى ساحة التحرير ومقتربات جسر الجمهورية وسط بغداد

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الجمعة، بانتشار قوات حفظ القانون فى ساحة التحرير ومقتربات جسر الجمهورية وسط بغداد.

وقال المصدر حسبما نقلت "السومرية نيوز" إن "قوات حفظ القانون انتشرت فى ساحة التحرير ومقتربات جسر الجمهورية تحسبا من أى طارئ".

يذكر أن خلية الإعلام الأمني في العراق، أعلنت عن القبض على ناقل للعبوات ومساعد أمني شمال بغداد وتدمير وكر للإرهابيين وضبط عشرات العبوات الناسفة شمالي بغداد.

وذكرت الخلية -في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية- أنه "استكمالا للعمليات الاستباقية التي تقوم بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وثأرا لشهداء القوات الأمنية والمواطنين، نفذت وكالة الاستخبارات اليوم عملية أمنية لضرب أهم الأوكار الرئيسية في الطارمية شمالي العاصمة بغداد، ويعتبر هذا الوكر مركزا لانطلاق العمليات الإرهابية التي شهدها القضاء".



وأضافت أنه تم إعداد كمين محكم، وتم القبض على الإرهابي المكنى بـ"أبو ياسر" الذي يشغل منصب ناقل العبوات ومساعد ما يسمى أمني شمال بغداد، حيث اعترف بوجود وكرا يضم مخزن للعبوات الناسفة وبعد الانتقال إلى المكان تم العثور على 91 عبوة ناسفة معدة للتفجير ، وتم تدمير الوكر ضمن منطقة الطارمية شمالي بغداد".



وأشارت الخلية إلى أن وكالة الاستخبارات ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات وصلت إلى أهداف جديدة مهمة سيتم الإعلان عنها لاحقا.