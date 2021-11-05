شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غيوم جزئية بالسعودية وانخفاض تدريجى بالحرارة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطقس فى الخليج العربى غائم بشكل جزئى بالسعودية ويشهد انخفاض طفيف بالحرارة في ربوع الإمارات ورطب بعض الشئ فى البحرين.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من وسط وجنوب سواحل البحر الأحمر وأجزاء من الخليج العربي، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي.

وقال المركز في بيانه اليومي إن طقس اليوم سيكون رطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

وذكر أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س والموج في الخليج العربي سيكون خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:58 والمد الثاني عند الساعة 01: 54 والجزر الأول عند الساعة 19: 33 والجزر الثاني عند الساعة 07:11 ..وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:02 والمد الثاني عند 22:37 والجزر الاول عند الساعة 15:40 والجزر الثاني عند الساعة 04:17.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 34 26 95 30 دبي 33 24 90 35 الشارقة 33 22 95 25 عجمان 33 24 90 30 أم القيوين 33 22 95 25 رأس الخيمة 32 23 90 35 الفجيرة 31 24 95 30 العين 34 23 90 35 ليوا 35 24 95 25 الرويس 32 23 90 30 السلع 34 24 90 30 دلما 30 25 85 35 طنب الكبرى 32 27 80 25 طنب الصغرى 32 27 80 25 أبو موسى 32 26 85 30 - مل -

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى رطباً مع تشكل ضباب خفيف او منقطع في بعض المناطق في البداية ثم يتحول الى معتدل بوجه عام .



الرياح متقلبة الاتجاه من 3 الى 8 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة بعد الظهيرة .

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 25%.

الكويت

مائل للحرارة إلى معتدل نهارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة، ومائل للبروده ليلا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .