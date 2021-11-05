اخبار الخليج

وزير الدفاع السعودى يبحث التعاون المشترك مع نظيره الأسبانى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السعودى يبحث التعاون المشترك مع نظيره الأسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمملكة الدكتور خالد بن حسين البياري اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد، مع وزيرة الدولة لشؤون الدفاع بمملكة إسبانيا إسبيرانثا كاستيليرو يماثاريس، سبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. 


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء تم على هامش معرض الدفاع والأمن الدولي المقام في العاصمة الإسبانية وحضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا