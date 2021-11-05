شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. الصدر يبحث مع الحلبوسى وزيبارى تشكيل تحالف سياسى للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر سياسي عراقى إن تفاهمات "كردية سنية شيعية" تجرى الآن لبحث تشكيل تحالف سياسى للإعلان عن تشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن الاجتماعات تجري في بغداد برعاية محمد الحلبوسى، رئيس تحالف تقدم، وتضم كل من مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، في حين يمثل الأكراد وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيبارى.

وحصل التيار الصدرى على، 73 مقعداً فى البرلمان الجديد، من بين إجمالى 329 مقعداً فى البرلمان، فيما حصدت كتلة "تقدم" السنية برئاسة محمد الحلبوسى، رئيس البرلمان الحالى، المركز الثانى بواقع نحو 38 مقعداً.