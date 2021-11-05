شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 8 أشخاص في حادث مروع بمحايل عسير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أسفر حادث مروري على طريق رعلة بقنا التابعة لمحايل عسير، عن وفاة شابين وإصابة 6 آخرين. وهرعت الأجهزة الأمنية في محايل عسير على الفور لمباشرة الحادث المروع وكشف ملابساته. وباشرت فرق الإسعاف التي وصلت إلى موقع الحادث نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما نقلت حالتي الوفاة للمستشفى، رحمهما الله.

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