شكرا لقرائتكم خبر عن «الشراري» بعد إنقاص وزنه من 450 إلى 225 كجم: أفكر الآن في الزواج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى المواطن منصور الشراري، قصة رحلة علاجه بعد نزول وزنه من 450 إلى 225 كيلوجرام.

وأوضح منصور الشراري خلال حواره مع قناة الإخبارية، إنه كان لا يستطيع المشي، ويزحف على الأرض بسبب وزنه الذي قارب نصف طن، مضيفا أن أموره تغيرت بعد إجراء عملية جراحية له بالمدينة الطبية الجامعية لجامعة الملك سعود.

وقال “لقد استقبلني الفريق الطبي برئاسة الدكتور عبدالله الضحيان، وجلست عنده 4 أشهر، وسأعود إلى المستشفى بعد شهر”.

وتابع الشراري “أشعر حاليا أني مولود جديد، والآن استطيع المشي وأفكر الآن في الزواج وبداية حياة جديدة”.