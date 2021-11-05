شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة الفطرية: المها العربي وظبي الريم سيشاهد بأعداد كبيرة في الطرق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المستشار في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أحمد البوق، أنه تم إطلاق أعداد كبيرة من المها العربي وظبي الريم في مناطق المملكة، بحيث يمكن مشاهدتها حتى في الطرق خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال أحمد البوق، لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن تلك الخطة تشمل أعداداً كبيرة أيضاً من ظباء الأدمي والوعول الجبلية بعد إعادة توطينها في المناطق الطبيعية التي انقرضت منها سواء شمال المملكة أو وسطها أو جنوبها.
وأضاف البوق أنه سيكون هناك تنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لوضع لوحات تحذيرية لمناطق عبورها.
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