شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط والغاز فى الحكومة الليبية يشيد بجهود جهاز حرس المنشآت النفطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير النفط والغاز في الحكومة الليبية محمد عون بالدور المهم الذي يقوم به جهاز حرس المنشآت النفطية من أجل حماية وتأمين الحقول والموانئ النفطية والمنصات البحرية، جاء ذلك خلال لقائه بديوان الوزارة في طرابلس رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي الديب.

وأكد المكتب الاعلامى لوزارة النفط الليبية أن اللقاء تناول متابعة ما تم طرحه في اللقاءات السابقة بداية من الزيارة الأولى للعميد علي الديب للوزارة وغيرها من اللقاءات الأخرى في المواقع النفطية المختلفة.

وفي الختام اللقاء أبدى وزير النفط والغاز في الحكومة الليبية حرص الوزارة على التعاون المباشر مع حرس المنشآت النفطية من أجل التغلب على كل العراقيل والمعوقات التي يواجهها أو قد يواجهها الجهاز .