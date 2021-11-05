شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يبحث مع صندوق التكيف بالأمم المتحدة سبل توفير الدعم اللازم للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث المهندس توفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة، رئيس الوفد اليمنى المشارك فى قمة الأمم المتحدة لمواجهة التغير المناخى (كوب 26)، اليوم الخميس، مع رئيس صندوق التكيف التابع للأمم المتحدة ميكو أوليكاينين، الأضرار الناجمة عن تأثيرات التغير المناخى التى تصيب البلدان النامية ومن بينها اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الاجتماع الذى عقد على هامش فعاليات قمة المناخ (كوب 26) بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة، ناقش الشرجبى سبل توفير الدعم اللازم من قبل صندوق التكيف التابع للأمم المتحدة، للحكومة اليمنية، بهدف مساعدتها على تجاوز تداعيات التغير المناخي، والتكيف معها، ودعم القطاعات الحيوية التى تمثل العمود الفقرى للاقتصاد فى اليمن، ومن بينها قطاعات المياه، والزراعة، والمناطق السياحية وغيرها.

وأشار الجانبان إلى عدم استفادة اليمن من تمويلات صندوق التكيف الهادفة للحد من التأثيرات السلبية للتغير المناخي، نتيجة لعدم وجود هيئة وطنية معتمدة لدى الصندوق لاستقبال الدعم اللازم فى بناء مشاريع حيوية فى القطاعات التى تحتاج للتكيف فى مواجهة التغير المناخي.

وتطرق اللقاء إلى الآليات اللازمة لتسهيل الوصول إلى التمويلات التى يقدمها الصندوق ودعم الجهات الوطنية ضمن برامج الجاهزية والاستعداد، إضافةً إلى المشاريع المهمة فى القطاعات الحيوية التى يعد التكيف فيها من الأولويات الضرورية ضمن خطط الحكومة لمواجهة تبعات تغير المناخ.

وعبر رئيس صندوق التكيف، عن استعداد الصندوق لتقديم الدعم الذى يحتاجه اليمن فى القطاعات الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية، وبناء المشاريع التى ستحددها الجمهورية اليمنية ممثلة بالهيئة العامة لحماية البيئة، التى تعد نقطة الاتصال اليمنية مع الصندوق.