شكرا لقرائتكم خبر عن حكم طلب الدعاء من المسافر أو ممن يُظَن أنه من الصالحين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم طلب الدعاء من المسافر، أو ممن يُظَن أنه من الصالحين.

وقال الشيخ الخضير: “جاء في الحديث أن المسافر له دعوة مستجابة، فلا مانع أن تطلب من المسافر أن يدعو لك، وكذلك ممن يُظَن فيه الصلاح.

وأضاف “جاء في الخبر «لا تنسنا يا أخي من دعائك» [أبو داود: 1498]، وطلب النبي -عليه الصلاة والسلام- من عمر –رضي الله عنه- أن يطلب من أويس القرني أن يدعو له، فالدعاء من الصالحين مظنة إجابة؛ لأن أسباب القبول متوافرة، والموانع منتفية فيما يغلب على الظن، وهذا فيمن يُظَن به ذلك، فيُطلب منه الدعاء؛ رجاء أن تكون دعوته مستجابة، ما لم يكن المدعو له أيضًا مُتلبسًا بما يمنع الإجابة؛ لأن دعاء غيرك مثل دعائك، إلا أنه لصلاحه مظنة أن يقبل كنوع شفاعة، والله المستعان”.