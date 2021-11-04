شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تعلن عن استئناف مزاد لوحات المركبات ابتداء من الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أعلنت الإدارة العامة للمرور عن استئناف مزاد لوحات المركبات ابتداءً من الأسبوع المقبل. وأضافت أن ذلك سيكون من خلال حجز المواعيد عن طريق منصة أبشر لحضور المزاد في إدارات المرور بمناطق المملكة. وطالبت بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في موقع المزاد. وحول خطوات حجز الموعد ستكون كالآتي: 1-تسجيل الدخول لمنصة أبشر. 2- مواعيد 3- اختيار الإدارة العامة للمرور. 4- حجز موعد 5- حضور المزاد العلني للوحات المميزة.

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