شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شابين وإصابة 6 في حادث بطريق رعلة بمحايل عسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير توفي شابان وأصيب 6 آخرون إثر حادث مروري على طريق رعلة بقنا التابعة لمحايل عسير. يذكر أن هذا الطريق شهد العديد من الحوادث السابقة التي نتج عنها عشرات الوفيات والإصابات، بسبب تعرجات الطريق وضيقه.

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