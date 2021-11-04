شكرا لقرائتكم خبر عن لكل مستخدمي «إنستقرام»: إليكم ميزة جديدة للتطبيق عبر «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت منصة “إنستقرام” أنه يمكن الآن متابعة منشورات المنصة، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.
وتتيح تلك الخاصية الجديدة، الحصول على تحويل تلقائي لتنسيقات “إنستقرام” بمجرد إدخال أي رابط لإنستقرام على أي تغريدة في تويتر.
يذكر أنه في وقت سابق كانت إدارة إنستقرام قالت إن تلك الميزة قد لا يُسمح بها على الإطلاق في تويتر، بسبب رفض إدارة تويتر ذلك الأمر، لكن يبدو في النهاية أنها رضخت لتلك التوجهات نظرًا للشعبية الكبيرة التي تحظى بها حاليًا منصة التواصل المصور.
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