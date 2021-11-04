شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحدد ضوابط وشروط انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت النيابة العامة أن الدعوى الجزائية الخاصة تنقضي بعفو المجني عليه – من أصابه ضرر بسبب الجريمة – ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق العام.

وأضافت النيابة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “وتعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه”.

وتابعت النيابة “على المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف”.