شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام مناورات «أسود الوطن 80» في كلية الملك عبدالعزيز الحربية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفذت كلية الملك عبدالعزيز الحربية يوم أمس الاربعاء الموافق ٢٨ / ٣ / ١٤٤٣هـ تمرينها السنوي ( أسود الوطن ٨٠ ) لطلبة القسم النهائي للدورة (٨٠)، بحضور نائب قائد القوات البرية اللواء الركن أحمد بن عبدالله المقرن ، بحضور رؤساء الهيئات ومدير إدارة التدريب بقيادة القوات البرية، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية.

واستمع نائب قائد القوات البرية إلى إيجاز عن محطات التمرين كافة والتي اشتملت على عدد من العمليات النظامية والغير نظامية، عقب ذلك انتقل إلى ميدان التمرين السنوي وتابع سير العملية القتالية، والقتال في المناطق المبنيه.

وأكد قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي بن صالح إبراهيم الحضيف ، أن الكلية تسعى من خلال هذا التمرين وغيره من التمارين أن يكون الخريج على درجة عالية من الكفاءة، والتدريب في ظل مراحل التطوير المستمر والدعم الغير محدود الذي تحظى به الكلية من قيادتنا الرشيدة.