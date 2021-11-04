تعرف على أسهل طريقة لإصدار «القرار المساحي» بغرض البناء عبر «منصة بلدي»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت منصة الخدمات البلدية الرقمية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، فيديو توضح فيه خطوات إصدار القرار المساحي بغرض البناء. وأظهر الفيديو الذي نشرته “منصة بلدي”، 1- سجل دخولك على منصة بلدي 2- من قائمة “خدمات بلدي” اختر خدمات الرخص الإنشائية 3- اختر خدمة إصدار قرار مساحي 4- انقر على (ابدأ الخدمة) مع الموافقة على الاتفاقية لتبدأ خطوات الطلب 5- أدخل بيانات مقدم الطلب ثم تحقق من رقم الجوال المُدخل 6- حدد صفة مقدم الطلب ثم انقر على “بدء الطلب”. 7- حدد بيانات الموقع الجغرافي ثم احفظهما كمسودة 8- من القائمة المنسدلة حدد الغرض من إصدار القرار المساحي “إصدار رخصة بناء”. 9- اختر نوع وثيقة الملكية “عقد إسكان” ثم أدخل رقم العقد وتاريخه 10- من القائمة المنسدلة اختر اسم المكتب الهندسي المصمم المتعاقد معه. 11- أدخل ملاحظاتك للمكتب الهندسي المصمم “إن وجدت”. 12- أرسل صورة وثيقة الملكية ثم أرسل الطلب. 13- يمكنك الآن تقييم الخدمة

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