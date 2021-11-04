شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن نشر مقطعاً لنفسه يتباهى بإطلاق النار في نجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة نجران، من تحديد هوية مواطن ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتباهي بإطلاق النار وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، وتم إلقاء القبض عليه.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران المقدم عبدالله العشوي، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمنطقة تمكنت من القبض على مواطن، لإطلاقه النار، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة.