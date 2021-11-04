شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تعلن ضوابط الرخص المهنية المحدثة للوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الخميس، عن ضوابط الرخص المهنية المحدثة للوظائف التعليمية.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم إتاحة استمرار التسجيل في الاختبار العام للرخص المهنية.
وأشارت هيئة تقويم التعيلم والتدريب إلى أنه يمكن الاطلاع على الضوابط من خلال الرابط (اضغط هنا).
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