بعد تحذيرات من اشتعالها... من يسعى لتأجيج الطائفية في العراق؟

دبي - محمود عبدالرازق - فمن يدفع العراق الآن نحو الصراع الطائفي

بداية يؤكد المحلل السياسي العراقي، عبد الملك الحسيني، أنه لا يستطيع أحد إنكار وجود الطائفية في العراق، خاصة بعد عام 2003 حيث اكتسبت بعدها الرسمي، وتعد المحاصصة في مفاصل الدولة وتشكيل الحكومات المتعاقبة هي واحدة من نتائجها.

طائفية النخبة

ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، لكننا في نفس الوقت نستطيع القول: إن هذه الطائفية بقيت محصورة ضمن تعاملات طبقة النخبة السياسية، التي حاولت مرارا وتكرارا جعلها ظاهرة إجتماعية ولكنهم أخفقوا في ذلك لسببين:، الأول هو وعي الشعب العراقي والثاني هو فشل الطائفية السياسية في تقديم مايطمح إليه الشعب العراقي من أمن واستقرار وتقدم وازدهار،غير أن الطائفية السياسية تساهم بشكل أو بآخر في تهيئة الأجواء وخلق بيئة للبؤرالإرهابية المتطرفة، من أجل إثارة النعرات الطائفية التي بدونها سيكون بقائهم في السلطة مهدد.

وتابع المحلل السياسي، لذلك نستطيع القول بأن مايقوم به داعش"المحظور في روسيا" من أعمال إرهابية هي ليست في واقع الحال بدافع طائفي، بقدر ماهي جزء من مهام يقومون بتنفيذها من أجل تغذية الشحن الطائفي، وهذا الأمر أيضا ينطبق على الجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة والتي ترفع شعارات طائفية.

إنكار شعبي

ونوه الحسيني إلى أن، الشعب العراقي فهم اللعبة جيداً وأدرك أبعادها وأهدافها، لذلك عاش طوال السنوات الماضية، ما بعد الاحتلال الأمريكي متمسكاً بالصبر وإنكار أي عمل يدعوا للطائفية، ونستطيع القول أن وعي هذا الشعب أسهم بشكل كبير في إفشال مخطط الطائفية، ولكنه لم يتمكن من القضاء على المسببات المتمثلة بالطبقة السياسية التي تنتهج الطائفية والتي أغرقته في بحر من الأزمات والمشاكل الأمنية والاقتصادية، ويبقى الأهم من ذلك كله، هو أن هذا الشعب مازال قادرا على التحمل والصبر من أجل أن يبقى موحدا.

زرعها الاحتلال

من جانبها قالت عضو اللجنة العليا في الميثاق الوطني العراقي، الدكتورة فاطمة العاني، إن الخلافات السياسية بين الأحزاب والمليشيات التي جاءت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، هي السبب الأساسي لجميع الفتن الطائفية، لعدة أسباب أهمها، أن جميع الأحزاب والكتل الحالية مبنية على أساس طائفي، وقواعدهم طائفية بحتة، ويمتلكون أجنحة عسكرية يتم تحريكها لأجل الحصول على مكاسب معينة، وخاصة في فترة الانتخابات.

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، على سبيل المثال نجد أن التيار الصدري لديه جيش المهدي أو سرايا السلام أو القبعات الزرق وغيرها من التسميات، كما أن جناح هادي العامري لديه مليشيا بدر، دولة القانون لديهم أجنحة مسلحة سرية، وغيرها من الأحزاب والكتل الأخرى، لذلك فإن هذه الأحزاب والكتل السياسية تبدأ بتحريك أجنحتها المسلحة في حالة شعورها بتراخي سطوتها، فتتحرك من أجل إثارة الفتن ولتحكم السيطرة على الشارع.

وقائع على الأرض

وتابعت عضو الميثاق الوطني، أن أقرب الوقائع التي تدلل على بذر الطائفية من جانب قوى سياسية وحزبية، هو المجزرة الطائفية الأخيرة في قرى محافظة ديالى، وهذا السيناريو المريب والرواية المثيرة للسخرية عن دخول عناصر داعش إلى قرية الرشاد وارتكاب هذه المجزرة ضد سكان القرية، فكيف تمكن عناصر التنظيم من الدخول في ظل سيطرة محكمة للمليشيات وخاصة فيلق بدرعلى ديالى، ولكن من الواضح أن التنظيم دخل بغطاء من المليشيات، لا بد من التذكير أن تنظيم الدولة ينشط حاليا على الحدود بين أفغانستان وإيران.

وأشارت العاني إلى أن، مناطق محافظة ديالى تخضع منذ فترة طويلة لعمليات تطهيرعرقي وطائفي، ثم تستمر القصة فتدخل مجاميع طائفية وترتكب مجازر وحرق وتهجير وسرقة ضد قرية نهر الإمام والميثاق وغيرها بذريعة الانتقام لضحايا قرية الرشاد، الأمر المهم لماذا في هذا التوقيت أي بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، ولماذا كان الوعيد ضد من قاموا بانتخاب شخص دون الآخر، وهذه المحاور هي دليل دامغ على أن هذه الفتن الطائفية هي لتحقيق مكاسب سياسية تخص المستفيدين من الفاسدين الذين يريدون البقاء في واجهة المشهد السياسي.

السلم المجتمعي

وأوضحت أن، هناك آلية تستخدمها الأحزاب والكتل السياسية الحالية من أجل الاستمرار بالسيطرة وإفساد العراق، وتحقيق أهداف ومآرب في العراق والمنطقة، وهذه الآلية تقوم على تفجير الأمن الأهلي والسلم المجتمعي، الذي يقوم على أساس اللحمة بين العراقيين على اختلاف طوائفهم وقومياتهم وغيرها من الاختلافات، مشيرة إلى أن كثرة ماتعرض له العراق من الفتن جعل العراقيين الآن أكثر وعي لما يحدث، و نرجع إلى المجازر الأخيرة في ديالى، فقد بدأت أصوات العراقيين تتعالى من أجل التفكير والتحليل والبحث عن المستفيد أولا من هذه الفتن، وتوعية العراقيين بضرورة عدم الانجرار وحقن الدماء.

الكيل بمكيالين

ولفتت العاني إلى أنه في مقابل وعي الشعب، رأينا زعماء الأحزاب والمليشيات وحتى رئيس الوزراء الكاظمي قد كشفوا عن وجههم الحقيقي في التعامل بمكيالين مع الضحايا، على الرغم من أن جميعهم عراقيين وأبناء وطن واحد، كما رأينا وسمعنا تصريحات هؤلاء السياسيين التي تدعوا إلى إذكاء الفتنة دون ضمير، كل ذلك يسهم بشكل فاعل في رفع مستوى الوعي لدى العراقيين فيما يتعلق بأغراض السياسيين الفاسدة، وضرورة التصدي لها ومقاومتها بمختلف الوسائل على المستوى الوطني أو الدولي.

وقتل 12 شخصا وأصيب 8 آخرون، في 26 أكتوبر/تشرين أول الماضي، إثر هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي على قرية الرشاد في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى شرقي العراق.

قال الرئيس العراقي برهم صالح، عبر تويتر "الحادث الإرهابي الجبان على أهلنا في ديالى محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلد، وهو تذكير بضرورة توحيد الصف ودعم أجهزتنا الأمنية وغلق الثغرات وعدم الاستخفاف بخطر داعش وأهمية مواصلة الجهد الوطني لإنهاء فلوله في كل المنطقة".

فيما حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من "التغافل عن الإرهاب وجرائمه"، قائلا عبر تويتر "لا ينبغي التغافل عن الإرهاب وجرائمه، ولا ينبغي التلهي بالصراعات على المقاعد والسياسة ونسيان الإرهاب".

وأضاف "فها هي قرية من قرى المقدادية يعصف بها الإرهاب في خضم الصراع السياسي، فلا ينبغي على المجاهد ترك السواتر، فما زال الإرهاب يتربص بالعراقيين المنون.. أفيقوا يرحمكم الله والا فللإرهاب عودة".

وجاء هذا الهجوم الإرهابي بعد نحو أسبوعين من الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق والتي أجريت في العاشر من الشهر نفسه، والتي أظهرت نتائجها حصول التيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، على العدد الأكبر من المقاعد.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.