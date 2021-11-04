تونس تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأسبق منصف المرزوقي

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقال وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية، اليوم الخميس، إن مكتب الاتصال التابع للمحكمة الابتدائية، أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي (رئيس الجمهورية الأسبق)، تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.

المرزوقي الذي تولى رئاسة تونس في الفترة بين عامي 2011 و2014، قال خلال لقاء تلفزيوني، الشهر الماضي، إنه يشعر بالفخر لقرار مجلس الفرنكوفونية الدائم، بتأجيل عقد القمة التي كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 من الشهر الجاري.

وبعد يومين من هذه التصريحات وتحديد في الرابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول، طلب الرئيس قيس سعيّد، من وزيرة العدل، فتح تحقيق قضائي "في حق من يتآمرون على البلاد من الخارج"، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية.

وأكد سعيّد عدم قبوله بإخضاع تونس لطاولة المفاوضات، حيث تعود السيادة للشعب وحده، مضيفا خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج".

يتبع...