شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون السودانى: البرهان يأمر بإطلاق سراح 4 وزراء من حكومة حمدوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال التلفزيون السودانى الرسمي، مساء الخميس، إن القائد القوات السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمر بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بحسب "روسيا اليوم" .

وأضاف التلفزيون السودانى أن الوزراء الأربعة هم حمزة بلول، وعلى جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم.

وفى السياق ذاته، شدد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال الديمقراطي في بلاده، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وصولا لانتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السوداني.

وأكد البرهان، لدى لقائه المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي أولسون أبوسانجو، أنهم بصدد تعيين رئيس وزراء يقوم بتعيين حكومة مدنية تكنوقراط .

وأطلع البرهان، مبعوث الاتحاد الأفريقي على تطورات الأوضاع السياسية في السودان .

من جانبه، عبر المبعوث الأفريقي عن شكره وتقديره للجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع السياسية بالسودان وحل الأزمة من خلال التشاور مع كافة الأطراف ذات الصلة .

وقدم المبعوث عرضا للقائد العام للقوات المسلحة السودانية حول تطورات الأوضاع في اقليم القرن الأفريقي.