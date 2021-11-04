شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن توقيف 85 مهاجرا حاولوا إجبار مركب على نقلهم إلى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أن قواتها البحرية سيطرت على 85 مهاجرا، حاولوا إجبار مركب أنقذهم من الغرق على نقلهم إلى السواحل الإيطالية، بحسب "روسيا اليوم" .

وورد فى بيان عن الوزارة: "نجحت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر فجر الخميس من السيطرة على 85 مهاجرا غير شرعى حاولوا إجبار جرار إسناد البحرى التابع للمصطبة البترولية "عشطرت" على نقلهم إلى السواحل الإيطالية".

وأضاف البيان: "أفاد ربان المركب بأن المهاجرين غير الشرعيين حاولوا السيطرة على الجرار وإجباره على نقلهم إلى السواحل الإيطالية بعد إنقاذهم، مما دفعه إلى الاحتماء داخل غرفة القيادة إلى حين وصول المساعدة من طرف وحدات جيش البحر".

وكشف أن المهاجرين أبحروا من السواحل الليبية، يوم الثلاثاء بطريقة غير شرعية نحو أوروبا وأن أعمارهم تتراوح بين 20 و40 عاما.