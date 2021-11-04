شكرا لقرائتكم خبر عن الزعاق: ربيع الآخر لهذا العام سيكون ألطف وأجمل أيام السنة الهجرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن شهر ربيع الآخر هو الشهر الرابع من شهور السنة الهجرية وهي سنة قمرية تعتمد في شهورها على رؤية الهلال.

وأضاف الزعاق “سمي ربيعا لأنه يقع في فصل الخريف فكان العرب القدماء يسمون الخريف ربيعا والربيع صيفا والصيف قيظا”.

وقال إن الشهور العربية القديمة تتواءم مع مسمياتها ربيع أول ربيع ثاني دلالة على الخريف، وجماد أول جماد ثاني دلالة على الشتاء، ورمضان من رمض الأرض أي شدة الحرارة.

وشهر ربيع الآخر لهذه السنة يعتبر ألطف وأجمل أيام السنة الهجرية لأنه داخل فيه موسم الوسم فأوله معتدل وفي منتصفه تهب علينا رياح تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء إلا أنها لا تدوم طويلا ويعود الاعتدال كرة ثانية، وفي نهايته تدخل علينا مربعانية الشتاء.

وختم د. خالد الزعاق بقوله “وفي السنة الثانية من الهجرة زيدت صلاة العصر ركعتين في هذا الشهر، وخلال هذا الشهر سيكون الوقت الأبكر لدخول وقت صلاة العصر على كل البلدان العربية”.