على خطى الانتقالي... الحراك الثوري في اليمن يعلن إنشاء "جمعية وطنية"

دبي - محمود عبدالرازق - ويرى مراقبون أن الخطوة التي أقدم عليها مجلس الحراك تأتي وفق ترتيبات سياسية إقليمية لمشاركة الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، والتي يكان يكون قد انفرد بها بعد أن تقلص دور حزب الإصلاح الموالي للشرعية بشكل كبير ويكاد يكون قد انتهى دوره، فهناك مساعي لايجاد قوة بديلة للإصلاح، من أجل إحداث نوع من التوازن السياسي للقوى الإقليمية في اليمن.

ويقول رئيس المكتب السياسي لمؤتمر عدن الجامع، إيهاب عبد القادر: "إن الانقسامات في الجنوب بلغت حدا أكبر من المعقول، حيث يفترض أن يتوحد الجنوب ويوحد صفوفه بشكل عام تحت مظلة الانتقالي أو أي جهة جديدة تتشكل على أساس مجلس تنسيق أعلى".

تجاذبات خارجية

ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بكل أسف ما يحدث الآن أن كل مجموعة نصبت نفسها حاكما، تأمر وتنهى كما تريد، وهناك بعض المكونات مدفوعة الثمن، وهذا الأمر يدعونا إلى إعادة حساباتنا والتريث، حيث نرى أن المسألة بها تجاذبات خارجية وبعض القوى الإقليمية تحاول إيجاد بديل لحزب التجمع اليمني للإصلاح والذي كان يستحوذ على الجنوب وله كلمة في كل شيء، اليوم انحسرت أعماله ووجوده ومؤيديه، لذا تسعى الدول التي كانت تدعم الإصلاح أن تجد البديل جنوبيا.

ويشير رئيس المكتب السياسي، إلى أن تلك التجاذبات والانقسامات سوف تؤدي إلى عرقلة القضية الجنوبية، وحتى المبعوثان الأممي والأوروبي بعد أن جلسا مع بعض المكونات، نعم كانت مخرجات تلك اللقاءات معقولة، لكنهم كانوا واضحين من البداية وقالوا: "إن القضية الجنوبية لا مجال لها الآن، ولا وجود لها ضمن أجندة التفاوض المتوقعة للتفاوض من أجل وقف الحرب في اليمن، هذا يعني أن أي حوار أو تخاطب سوف يكون على مستوى اليمن وليس على مستوى الجنوب فقط".

الهيكل التنظيمي

وتعليقا على الأسباب التي دفعت الحراك الثوري الجنوبي يرى العميد محمد جواس، القيادي في المجلس الأعلي للحراك الثوري الجنوبي، أن تشكيل الجمعية الوطنية لمجلس الحراك الثوري الجنوبي باليمن، ما هو إلا نوع من استكمال الشكل التنظيمي للمجلس من أجل تهيئة المجلس لاستلام أي مهام سياسية قادمة، وقد يكون هناك منصة جنوبية لتمثيل الجنوب في أي مفاوضات قادمة، لذا وجب علينا استكمال الشكل التنظيمي من أجل أن يحتل المجلس مكانته في تلك العملية التفاوضية ويخوضها بجاهزية كاملة وهو ما يتطلع إليه المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي.

المكونات السياسية

ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المكونات السياسية في الجنوب تقلصت كثيرا ولم يتبق مكونات ذات هياكل تنظيمية إلا بعدد أصابع قليلة جدا، ويعمل الحراك الثوري لكي يكون طرفا رئيسا في تمثيل القضية الجنوبية سياسيا، وعلى ما يبدو أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو عبارة عن ذراع عسكري أما السياسات فنحن من يقررها، لذا يريد الحراك الثوري أن يكون على رأس أي عمل سياسي ويمكن أن يكون الانتقالي الواجهة العسكرية نظرا لاتباطاته بإرهاصات المقاومة، أما المجلس الأعلي للحراك فله تراكمات وإرهاصات ونضال الحراك السلمي السياسي منذ عدة سنوات".

النضال السلمي

وحول ما إذا كان الحراك الثوري ينوي تشكيل قوة حماية له في الجنوب، قال جواس: "اتخذ المجلس من النضال السلمي طريقا له، ويعتمد على قواعده الشعبية ونخبه السياسية المتواجده داخل الجيش والأجهزة الأمنية، ونؤكد أن المجلس لا يمكن أن يكون له ذراع عسكري لأننا لو فعلنا ذلك فلن يكون هناك فارق بيننا وبين المليشيات، أما طريقنا هو الحراك السلمي، الأمر الذي يجعلنا سواء قبلونا أم لم يقبلونا في أي منصة جنوبية بأننا الصوت السياسي المقبول لدى العالم والمراقبيين الدوليين".

وأعلن المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي في الأول من الشهر الجاري عن إنشاء جمعيته الوطنية والتي تتكون من 201 عضوا القيادي الجنوبي، علي المصعبي، رئيسا لها.

وقال المجلس في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "الجمعية الوطنية تمثل كافة محافظات الجنوب، مع منح العاصمة عدن ومحافظة حضرموت نسبة عددية أعلى قياسا بنسب المحافظات الأخرى لاعتبارات سكانية وموضوعية".

ومنذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، تصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب، بعد إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة على المدينة أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن.

والقتال في مأرب يمثل جانبا من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض.