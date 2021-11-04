شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أوجيرو للاتصالات الحكومية: نقص الوقود يهدد بوقف الإنترنت كليا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أوجيرو للاتصالات الحكومية في لبنان، أن نقص الوقود يهدد بوقف الإنترنت كليا في كافة أنحاء البلاد، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت قد ارتفعت أمس أسعار الوقود في لبنان بكافة أنواعه وذلك في أعقاب ارتفاع سعر الصرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية خلال الأيام الماضية في أعقاب الأزمات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وبلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 304000 ليرة لبنانية بزيادة قدرها 7800 ليرة، فيما زادت صفيحة البنزين 98 أوكتان بنفس القيمة لتصل إلى 313400 ليرة لبنانية.

وارتفع سعر الديزل أويل 7700 ليرة ليصل إلى 282500 ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر قارورة الغاز 10200 ليرة ليصل إلى 244500 ليرة لبنانية.

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية في السوق خلال الأيام الماضية بقيمة تتراوح من 500 إلى 700 ليرة للدولار الواحد في أعقاب الأزمات الدبلوماسية والسياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد ليصل متوسط سعر الصرف اليوم إلى 20800 ليرة للدولار الواحد.

وبدأ منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي تسعير المشتقات البترولية في الأسواق اللبنانية وفقا لسعر صرف السوق.