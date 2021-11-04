شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة اللبنانى: نثمن دعم العراق لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض بالدعم المستمر من الجانب العراقي حكومة وشعبًا، والرعاية المباشرة من رئيس الوزراء الكاظمي للبنان عبر تزويد بكميات الفيول أويل (الوقود) لتأمين استمرارية عمل قطاع الطاقة في لبنان، خاصةً فى الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع الكهرباء. وفق بيان صحفى للوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض مع وزير النفط العراقي المهندس إحسان عبد الجبار إسماعيل فى مبنى وزارة النفط العراقية بحضور ممثلين عن شركة سومو والمدير العام للنفط المهندسة أورور فغالى ومستشار الوزير دانى سماحة، والسفير اللبنانى فى العراق علي الحبحاب والملحق الاقتصادى دكتور صلاح صالح.

وأشاد الوزير فياض بحسن إدارة العقود الموقعة بين الطرفين، وأكد أن المبالغ المالية اللازمة على الجانب اللبناني لقاء الكميات النفطية المسلمة يأتي استيفاؤها في إطار تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

واتفق الطرفان على استكمال مقررات اجتماع الرئيس نجيب ميقاتى مع الرئيس مصطفى الكاظمى من أجل رفع وتثبيت الكميات المسلمة إلى لبنان، وإعادة جدولة مواقيت التسليم لرفع مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان.

وعقد اجتماع فني مع مسؤولي شركة سومو بحضور الوزيرين للبحث في المسار التنفيذي لتسليم النفط الأسود العراقي.