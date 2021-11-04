شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لليمن يؤكد على ضرورة دعم جهود التسوية تفاوضية للنزاع بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الخميس، الحاجة لدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع.

وذكر مكتب المبعوث الأممي وفقا لقناة "اليمن الإخبارية"، أن جروندبرج أعرب خلال لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين وممثلين عن المجتمع الدولي في طهران، عن قلقه البالغ من التصعيد العسكري في اليمن، والذي يتسبب في خسائر فادحة في أرواح المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ويقوّض جهود السلام.

وأضاف أن المبعوث الأممي أكد على الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد في كافة أنحاء اليمن، بما في ذلك في مأرب، مشيرا إلى أنه ناقش الحاجة إلى معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور في اليمن، وأهمية ضمان حرية حركة الأشخاص والسلع إلى البلاد وداخلها.

وشدد جروندبرج على أن السلام والاستقرار في اليمن ينعكسان على المنطقة كلها وأنه يعتزم العمل مع دول المنطقة لمساعدة اليمن على التوصّل إلى حل سلمي للنزاع.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج سيتوجه إلى الشرق الأوسط، اليوم، لإجراء محادثات مع الحكومة اليمنية، مضيفة أن ليندركينج ما زال يركز على ضرورة أن يوقف الحوثيون هجومهم على مأرب وكذلك الهجمات المتكررة على المناطق المدنية التي تفاقم الأزمة الإنسانية.