شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الجزائرى: التحضير المحكم لمواجهة الموجة الرابعة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، أنه في حال عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مثل باقي دول العالم يجب التحضير لخطة محكمة لمواجهة الموجة الرابعة. وفق الخبر الجزائرية.

أضاف بن بوزيد، أن القطاع الصحي استطاع أن يسيطر علي الوباء بصورة لا نظير لها، بفضل تظافر جهود كل مستخدمي الصحة ومشاركة السلطات المحلية والمجتمع المدني والشريك الاجتماعي للحد من الآثار السلبية والجانبية لهذا الوباء خاصة في ظل النقص الذي سجلناه في مادة الأوكسجين وكذا دوره الفعّال في عملية التلقيح.

وفي السياق نفسه، أكد الوزير أن الهدف من لقاء اليوم "نابع من إرادتنا في إشراك جميع القوى الفاعلة والخبرات القيّمة من أجل القيام بعمل تقييمي لأكثر من سنة ونصف لمختلف الأنشطة التي قام بها قطاعنا الصحي من أجل التكفل بمرضى هذه الجائحة"، مشيرا إلى أن هذا اليوم التقييمي يندرج ضمن استراتيجيتنا الموضوعة لمجابهة هذا الوباء، بشكل استباقي وفعال، كما يهدف إلى تلقي إسهاماتكم الثمينة من خلال خبرتكم وعملكم اليومي الدؤوب في الميدان والذي من شأنه أن يسمح لنا جميعا بتسجيل نقاط الضعف ونقاط القوة واستخلاص العبر والدروس، بحكم إيماننا أننا متواجدون جميعا في خندق واحد لمواجهة هذه الجائحة.. والحفاظ على الأمن الصحي لبلدنا وعلى صحة مواطنينا".