شكرا لقرائتكم خبر عن أم تقتل أطفالها وتلقى بنفسها من الطابق الثالث بسبب خلاف مع زوجها فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تونس اليوم الخميس، جريمة مروعة، حيث أقدمت أم بولاية سيدى بوزيد فى تونس على قتل طفلها البلغ عاما ونصف العام كما ألقت ابنتها البالغة 3 سنوات من الطابق الثالث ثم ألقت بنفسها فى بئر بحوش المنزل إثر خلاف مع زوجها .وفق صحيفة الصباح التونسية.

تم نقل الضحية إلى المستشفى فى حالة حرجة ، وتم إخراج الأم الجانية من البئر ونقلها إلى المستشفى ومن ثم بدء التحقيقات فى الجريمة.

لم تكن هذه الجريمة الاولى من هذا النوع فى تونس ، ففى يوليو الماضى تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالمنستير من إماطة اللثام عن جريمة قتل طفل يبلغ من العمر 11 سنة من قبل والدته بمدينة المنستير، وفق ما أفاد به كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح الذى أوضح أن وقائع الجريمة تفيد بوجود طفل ببيت الحمام جثة هامدة بأحد أحياء مدينة المنستير منذ يومين.

وبعد معاينة الجثة من طرف النيابة العمومية بالمنستير و الوحدات الأمنية و نقلها إلى قسم التشريح بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير انطلقت الأبحاث وتم تكليف فرقة الشرطة العدلية بالبحث فى قضية موضوعها موت مستراب فيه.

وأضاف أن تقرير الطب الشرعي أكد أن الوفاة ناتجة عن عملية خنق للطفل حيث تمكنت فرقة الشرطة العدلية فى ظرف وجيز من الكشف عن ملابسات الجريمة التى تبين أن أم الضحية هي من قامت بقتله وقد اعترفت بارتكابها لهاته الجريمة نتيجة حالة الغضب و الهستيريا التى انتابتها لتعمد الضحية القيام بتصرفات تثير غضبها مع الإشارة و أن الطفل يعاني من مرض التوحد.