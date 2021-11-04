شكرا لقرائتكم خبر عن «إذن إصلاح المركبة وتجديد رخصة السلاح».. خدمات جديدة عبر منصة «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية إضافة بعض الخدمات الجديدة لقائمة الخدمات التي تقدمها للمواطنين إلكترونيا.

وأضافت المنصة خدمتي “إذن إصلاح المركبة، وتجديد رخصة السلاح” لتضاف للخدمات التي تقدمها منصة “أبشر”، والتي تقدم أكثر من 200 خدمة مختلفة لأكثر من 21 مليون مستخدم بالمملكة.

وأوضحت أن خدمة “إذن إصلاح المركبة” تُغني من لا يملكون وثائق تأمين على مركباتهم عن معاناة مراجعة الدوائر المرورية لإنهاء إجراءات الحوادث؛ وكان في السابق يستلزم الحضور إلى إدارات المرور بعد حجز موعد، أو من خلال منصة نجم للمركبات المؤمن عليها.

فيما تمكن الخدمة الأخرى المستفيد من تجديد رخصة السلاح إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة القطاع.